Por concluir Regularización

Por concluir la segunda etapa del proceso de regularización de autos de procedencia extranjera, sin que hasta el momento se defina si habrá una ampliación del decreto, por lo que se invita a la población para que realicen el trámite en lo que resta del mes de diciembre.

Quedan solamente 7 días hábiles para realizar el trámite, por lo que el encargado del módulo del REPUVE llamó a la población para que aproveche este periodo y pongan en regla la situación de su vehículo.

Alejandro Pérez Hernández, informó que el próximo 31 de diciembre vence el plazo de acuerdo a la fecha establecida por el Gobierno Federal, sin que hasta el momento se tenga información oficial de una posible extensión.

Señaló que en lo que resta del mes estarán laborando normalmente atendiendo en promedio 48 vehículos diarios, únicamente suspenderán labores el 24 y 31 de diciembre, por lo que tan sólo quedan 7 días para realizar el trámite.

Aún no se habilitan las citas para los últimos días de este mes, sin embargo se esperaba que el día de ayer o este jueves, se habilite la página del REPUVE, para asignar los lugares en lo que resta del mes.

Hasta el momento se han realizado más de 5 mil trámites en el módulo ubicado en el aeropuerto “Venustiano Carranza”, que representa tan sólo el 11 por ciento de los vehículos que circulan en la región Centro y se espera que en los próximos días se nacionalicen más de 300 vehículos, en este módulo.

Señaló que en la última semana se incrementó la demanda del servicio, esto luego de la derrama que se dio en las empresas en donde la población ya cuenta con el dinero para realizar los pagos para regularizar la unidad.

Así mismo indicó que se están reagendado a los rezagados, las personas que tramitaron su cita y no acudieron, al no contar con el dinero para la regularización, pero que aún pueden acudir para finalizar el proceso.