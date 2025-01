Por petición familiar se trasladó paciente

El Director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" rechazó que se haya negado la atención al paciente que llegó con problemas cardiacos al nosocomio el día de ayer, sino que fue por petición de la familia que lo trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social, donde lleva su tratamiento.

Luego que el día de ayer trascendió la noticia de que el hospital se negó a recibir José Luis Mata Villasana, por falta de camas, el Director del Hospital Ángel Cruz García rechazó que se haya negado el servicio al mencionar que se cuenta con una política de "cero rechazo" de pacientes.

Mencionó que fue la misma familia quien solicitó que el paciente fuera trasladado el IMSS, ya que cuenta con una medicación y tratamiento que se le brinda en la clínica 7, por lo que pidieron que se remitiera a ese hospital.

"Se presentó conmigo la hija del paciente, aquí tengo la carta en la mano, donde el traslado se hizo al Seguro Social por petición de la familia, me pone "por decisión propia decidimos no ingresar a mi papá en el (Hospital) Amparo Pape, ya que él tiene derechohabiencia en el Seguro Social, por lo cual deslindo la responsabilidad de no haber ingresado en el hospital", indicó.

El director señaló que el paciente ingresó al área de triage de urgencias y en ese momento se les dijo que no estaba de acuerdo que el paciente ingresara al hospital.

Indicó que cuenta con el oficio proporcionado por la familia con el que se deslinda de la responsabilidad al nosocomio por no haber ingresado y negó que haya sido por la falta de camas en el hospital.