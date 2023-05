Por problema de Ahmsa; Ruegan a Dios termine crisis

"Yo le pido a Dios que ilumine la mente y los corazones de quienes tienen la capacidad de arreglar esto" mencionó el párroco Marco Antonio y miembro de la Iglesia Nuestra Señora del Buen Suceso en Castaños, tras los conflictos en empresas como Altos Hornos de México, así como Maxion Inmagusa por los bloqueos y manifestaciones por obreros en exigencia de sus derechos laborales.

"La situación es triste y lamentable por tantas familias que están sufriendo a consecuencia de la falta de trabajo de los obreros o que no les han pagado lo que realmente les corresponde por su trabajo, la empresa dice estamos en quiebra, pero no es culpa de los trabajadores que han estado y sus familias necesitan comer, pagar sus servicios etc." Indicó.

Destacó como miembro de la Iglesia que los paros laborales, el bloqueo de carreteras son acciones a manera de presionar como consecuencia de una desesperación, de una angustia de decir aquí estamos, háganos caso, ayúdenos y están en su justo derecho, señaló.

"La cosa es para quienes tienen la capacidad, Dios toque sus corazones y mentes para que actúen. A lo mejor no quieren o no sabemos cuál sea su intención al final.