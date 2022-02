¿Por qué es tan difícil hallar extraterrestres?

Ciudad de México.- La búsqueda de vida extraterrestre es uno de los temas que más fascinan a las personas, así se ha visto en múltiples obras del cine y la literatura y una parte de este interés deriva de la evolución de la mente humana, que desea "ir conociendo cuál es nuestro lugar en el Universo".

Así lo señaló Gerardo Martínez Avilés, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El divulgador científico recordó que en la Edad Media la humanidad pensaba que la Tierra era el centro del Universo; pero al paso del tiempo la astronomía permitió saber que esto no es así y hoy en día, los científicos especulan que, si la vida se dio en el planeta Tierra, muy probablemente también hay vida en otras regiones del Universo.

Entonces, tratar de saber si la humanidad está sola, o no, en el Universo, es lo que ha hecho que muchos científicos, escritores y cineastas se hayan interesado en saber si hay vida extraterrestre.

Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar extraterrestres?; el investigador cree que por dos cuestiones principales: una, porque el Universo es muy grande; y la otra, porque la humanidad lleva muy poco tiempo buscando.

"Aunque pudiera ser que a lo mejor sí estamos solos, a lo mejor la vida es un fenómeno muy extraño y se dio pocas veces en el Universo, por lo tanto, encontrar extraterrestres sería prácticamente imposible. O quizá, nuestra tecnología todavía no es lo suficientemente avanzada para encontrar vida en otros planetas".

No obstante, Gerardo Martínez, colaborador del Centro Astronómico Clavius de la IBERO, opina que sí es posible que exista vida extraterrestre, "porque el hecho de que nosotros existamos, y si las leyes del Universo son las mismas en todos lados, pues podríamos suponer que hay vida en otro lugar del Universo o en nuestra propia galaxia".

Mas como se sabe poco sobre el origen de la vida, hasta que no se tenga una teoría muy completa acerca de cómo se forma la vida a partir de materia inanimada, será difícil responder con certeza si existe, o no, vida fuera de la Tierra.

Ahora bien, en los últimos años los astrofísicos han descubierto varios exoplanetas, es decir, planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol, y son estos exoplanetas, en consideración de los científicos, los lugares del Universo donde hay mayores posibilidades de encontrar vida.

Sin embargo, explicó el docente de la IBERO, no cualquier exoplaneta sería habitable, sino sólo aquellos que están lo suficientemente cerca de su estrella, para que no haga demasiado frío, y lo suficientemente lejos de la misma, para que no haga demasiado calor, es decir, que estos exoplanetas puedan ser considerados una zona habitable circunestelar -alrededor de una estrella-.

Debe tomarse en cuenta también, añadió Martínez, que no todas las estrellas están en posiciones privilegiadas en la Vía Láctea, que es una de los miles de millones de galaxias que hay en el Universo, pues ésta, además de contener el Sistema Solar, también tiene y presenta, principalmente al centro ella, fenómenos energéticos peligrosos para la vida, como supernovas, agujeros negros y choques estelares, de los cuales se encuentra suficientemente alejada la Tierra.

Con el fin de explorar lo que hay más allá de la Tierra, los científicos han enviado sondas espaciales, como Kepler, cuya misión es buscar exoplanetas dentro de la Vía Láctea. Kepler busca, principalmente, planetas con una masa parecida a la de la Tierra -ni mucho mayor, ni mucho menor-, y que cuenten con una zona habitable circunestelar.

Otras sondas, como Curiosity o Perseverance, fueron enviadas a Marte para buscar rastros de vida; pero no como la humana, sino tipos de vida más simple, como la bacteriana o unicelular.

Y es que una vida como la humana requiere de un planeta con una atmósfera que contenga ciertos gases y elementos químicos, que la biología, la química y la geofísica llaman biomarcadores, que son los que las sondas espaciales buscan detectar en los exoplanetas.

"Más allá de los exoplanetas, en nuestro Sistema Solar hay planetas como Marte, o algunas lunas de los planetas gigantes, que tienen presencia de agua o de ciertas fuentes de energía, en los que tal vez alguna forma de vida pudiera existir".

Y mientras los astrobiólogos buscan vida en el Universo, otros científicos investigan en la Tierra las chimeneas submarinas, los desiertos y las montañas más altas, tratando de entender cómo es que la vida se ha dado y adaptado a esos lugares inhóspitos, y si éstos pudieran ser análogos a ciertos planetas que incluso no estén dentro del sistema solar, con la esperanza de tal vez hallar vida fuera de la Tierra.

Así, en tanto esto último no tenga respuesta, "no podemos decir, todavía, que no hay vida extraterrestre", concluyó Gerardo Martínez Avilés, quien impartió su ponencia Por qué es tan difícil encontrar extraterrestres como parte del Ciclo de Conferencias Primavera 2022 del Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.