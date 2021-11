¿Por qué soy ferrocarrilero?

El día 07 de noviembre se conmemora a nivel nacional El Día del Ferrocarrilero, pues un día como hoy pero de 1907 ocurrió una gran hazaña, un hombre llamado Jesús García Corona heroicamente descarriló un tren cargado de dinamita que se dirigía al pueblo de Nacozari, en Sonora.

Uno de los vagones se había incendiado y luego de que el maquinista mexicano, hiciera la maniobra, logró salvar la vida de los lugareños, desde entonces a ese hombre se le conoce como "El Héroe de Nacozari", la población a la que salvó recibió el nombre de Nacozari de García; además, se han construido monumentos en su honor, escuelas y colonias en todo el país llevan su nombre.

Es por eso que en 1935 el entonces presidente Lázaro Cárdenas, decretó que cada 7 de noviembre se conmemore el acto heroico de Jesús García y se considere "Día del Ferrocarrilero".

Un acto que muchos de los ferrocarrileros tienen presente, ese acto de valentía los posiciona en pensar siempre en el bienestar de los demás ante cualquier situación que se presente.

ORIGINARIO DE FRONTERA COAHUILA.

Salvador Emmanuel García Cruz de 32 años, es originario de la Ciudad Rielera, Frontera, Coahuila, hace algunos años se tituló como abogado y aunque ejerció su carrera, actualmente trabaja para la empresa Ferromex como proveedor de locomotoras desde hace 4 años.

¿Por qué te llamó la atención trabajar como ferrocarrilero?

El principal motivo por el cual decidí trabajar como ferrocarrilero fue por propio gusto. Recuerdo de niño ver el tren completo pasar, su sonido tras su marcha y después imaginar estar allí llamaba mi atención.

Pero también por ver a mi padre, Salvador García Campuzano, siempre lo vi tan entregado a su trabajo, es mi orgullo, mie ejemplo a seguir, siempre quise ser como él y me motivaba pensar en que algún día yo podría estar, manejar los trenes me motivaba.

¿Qué se necesita para ser ferrocarrilero?

La empresa nos capacita, nos brinda cursos en los que nos muestra un modelo a seguir como trabajadores. Nos prepara para lo nuevo a lo que nos estaremos enfrentando y principalmente cuidando siempre la seguridad de todos.

¿Cuál es tú puesto y qué funciones realizas?

Actualmente tengo la categoría de proveedor de locomotoras. Brevemente mi función es preparar en tiempo y forma para el buen funcionamiento la o las locomotoras que algún tren con destino necesita, un trabajo que se realiza junto con otros compañeros dentro del área a la que pertenezco.

¿Alguna de las cosas más gratificantes?

Manejar y estar dentro de una locomotora, accionar el silbato y la campana y recordar que de niño siempre quise hacer eso, saber que lo logré. En ocasiones veo niños que desde afuera me piden accionar el silbato y saber que ese es un espejo en mi vida, ver lo que yo alguna vez pedí.

Otra cosa gratificante es poder tener a mi padre como mi compañero de trabajo, en ocasiones nos hemos visto dentro de la misma locomotora y ese sentimiento no se compara con nada, materialmente en pocas palabras puedo decir que no me quejo, gracias a Dios.

COSAS QUE DEBES SABER DE UN FERROCARRILERO.

En el ferrocarril, el tiempo es una herramienta de precisión por eso se usa un formato de 24 horas, por ejemplo sí son las 5:00 de la tarde, se dice que son las 17:00, por eso un reloj reglamentario del ferrocarril tiene enumerado las 24 horas y los segundos que son indispensable durante las pruebas de tren.

Pareciera que los trenes trabajan las veinticuatro horas, pero no tanto sí se analiza, un ferrocarrilero puede ser llamado a trabajar a cualquier hora del día y no importa sí hace frio, calor, día o noche, en el trayecto a su destino puede pasar hambre, sed, estar en medio de la sierra, en un túnel, lloviendo, granizando o hasta nevando.

Por eso los ferrocarrileros deben llevar todo lo necesario para el viaje, comida, agua, herramienta de trabajo, equipo de protección personal, abrigo y hasta botequín de primeros auxilios, solo por mencionar lo más necesario y su familia presente en pensamiento y corazón.

En el ferrocarril todo funciona siendo equipo, cada uno de los miembros de la tripulación tiene funciones definidas, para hacer maniobras se requiere de varias tripulaciones, proveedores, servicio de patio, tripulación de camino y hasta inspector de carros de carga.

Un ferrocarrilero debe buscar evitar todo tipo de incidente en espacial arrollar vehículos o persona, a pesar de esto, hay gente imprudente que se atraviesa, por eso a veces los trenes paran o intentan hacerlo, buscando evitar un percance.

Las locomotoras además de tener cámaras, tienen un sistema similar a las cajas negras de los aviones, ésta registra movimientos en controles y es tan detallada, se puede saber sí el tren frena, acelera o sí se usa el silbato, esa información es usada para determinar la inocencia de cualquier tripulación después de cualquier percance, por eso se dice que las locomotoras son chismosas.