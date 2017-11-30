Por regaño amenazó jovencita con matarse

Una discusión familiar, ocasionó que la menor de 13 años de la colonia Guerrero intentara suicidarse al lanzarse del techo de su vivienda, por lo que fue canalizada a terapia psicológica para tratar de arreglar la diferencia con sus padres.

De acuerdo a la información, elementos de Seguridad Pública en coordinación con la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia acudieron a un domicilio de la colonia antes mencionada donde una adolescente amenazaba con lanzarse.

Leticia Sánchez Campos, subprocuradora de Pronnif, comentó que atendieron el caso percatándose que todo se había derivado de un problema familiar, es por ello que la menor decidió amenazar a su familia con suicidarse.

Señaló que actualmente la dependencia está trabajando psicológicamente con la familia, para proporcionarles la terapia que permita superar las problemáticas que presentan y que tengan una mejor convivencia.

“Muchas veces los adolescentes son los que se ven involucrados en este tipo de casos porque quieren hacer presión para que sus papás cedan a sus exigencias”, recalcó la Subprocuradora.

Asimismo, Sánchez Campos comentó que en los últimos meses se han incrementado los casos de menores que amenazan a su familia con suicidarse, es por ello que están trabajando con cada uno de ellos.