Pospone IMSS cirugía urgente

A un mes de estar internada con orden de traslado “urgente” del cirujano de la clínica 7 del Seguro Social, una mujer permanece a la espera de que los directivos autoricen su envío a la clínica 25 en Monterrey, donde le extirparán un tumor benigno que tiene en su cabeza y les está afectando su vista.

Sandra Lorena Martínez Guerrero, con 42 años de edad, es quien desde poco más de un mes sufrió dolores intensos de cabeza a consecuencia de un tumor que posee desde hace 13 años atrás.

No se había operado con anterioridad pues el tumor es benigno, pero se inflamó y esto la ha dejado con problemas severos en la vista, no puede siquiera abrir los ojos.

El médico Cirujano, Edelmiro Tijerina Montes ordenó su traslado de urgencia a la clínica 25 en Monterrey Nuevo León, pero el Subdirector médico cambió los papeles y ahora catalogan su problema como una enfermedad ordinaria.

Paulo Vázquez, esposo de Sandra manifestó su inconformidad debido a que asegura que su mujer no ha recibido el trato que merece, mencionó que no tiene queja del cirujano, pero sí del doctor Maximiliano Elguézabal. “Me la han hecho bien largas aquí, el mismo cirujano me dice ya le hice todos los estudios, ¿por qué no la han mandado? él puso traslado urgente a Monterrey, saqué unas copias de eso, al salir de relevo le pidieron los papeles a mi hija, por lo que ahora manejan en la papelería que es una enfermedad ordinaria, no urgente, me cambiaron todo para no mandarla a Monterrey”.

Sandra, que tiene más de un mes postrada en la cama 211 sufre de dolores de cabeza muy intensos, por lo que debe de ser trasladada a la "Sultana del Norte" de inmediato.

“Los cirujanos de Monterrey dicen que los maletas son los de Monclova, la asistente de los cirujanos con quien hablé directamente me dice que en la clínica siete es donde no piden los traslados, pues allá tienen cómo acomodarlos de inmediato”, comentó indignado.

Paulo tiene alrededor de 30 días con permiso en su trabajo para atender a su esposa y ahora teme que por ser tantos días lo puedan correr, lo cual cancelaría el derecho de la atención médica de su mujer.

“Mi esposa no puede caminar, anteriormente le operaron la vesícula y el catéter le afectó su columna pues le dejaron el catéter puesto y le lastimaron, le dieron una pensión de dos años sin embargo ahora tampoco se la quieren renovar, ya la dejaron inválida ¿y ahora qué sigue?, ¿ya me la quieren enterrar?”, dijo desesperado.

El cirujano mejor conocido como el doctor Tijerina, le mencionó a Paulo que su esposa podría disminuir el tumor con medicamento, pero es recomendable que lo extirpen por completo para erradicar futuras complicaciones, expresa. Mientras, ella sigue en la cama 211 del segundo piso.

Me la han hecho bien larga aquí, el mismo cirujano me dice ya le hice todos los estudios, ¿porque no la han mandado? él puso traslado urgente a Monterrey, saqué unas copias de eso, al salir de relevo le pidieron los papeles a mi hija, por lo que ahora manejan en la papelería que es una enfermedad ordinaria, no urgente, me cambiaron todo para no mandarla a Monterrey”. Paulo Vásquez