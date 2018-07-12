Posponen 2 años cirugía urgente

Médicos del ISSSTE obligan a trabajadora del Municipio a esperar 2 años para realizarle una operación de la rodilla, a pesar de ser una lesión que presenta desde hace 8 años y su condición dificulta su trabajo en el área de Forestación.

Rosa Elda García Saucedo, señaló que hace 8 años le retiraron los meniscos de la rodilla derecha por sufrir un desgaste, lo que le trae una serie de complicaciones y dolores por el roce de hueso con hueso.

Los doctores señalan que tiene que esperar 2 años para que le hagan la operación.

A pesar de las condiciones en las que se encuentra, los médicos del ISSSTE le señalan que tiene que esperar 2 años para la operación y por lo pronto mantenerse con analgésicos para calmar el dolor.

“El doctor Berumen me dice que hasta dentro de 2 años y fui con el Subdirector y me dice que los huesos tienen un seguimiento y que tengo que esperar porque puedo quedar mal o puedo quedar bien y me dijo ‘¿qué quiere, que le corten la pierna?’ a lo que le digo que me la corten si es necesario”.

La trabajadora que se encarga de la forestación en plazas y jardines, sufre un constante desgaste y a pesar de esto los médicos también se niegan a darle incapacidad, al señalar “que está buena para trabajar”, pero reconoce que cuenta con limitaciones para realizar su trabajo.

Señaló que de manera constante sufre inflamación en la rodilla, esta lesión además provoca dolores en pierna y en la espalda baja, a pesar de esto, los médicos se oponen a intervenirla para solucionar su problema.