Posponen fumigación por paso de monarca

La fumigación contra el mosquito del dengue será suspendida cuatro semanas por la Jurisdicción Sanitaria 04 debido al paso de la mariposa monarca, el titular Faustino Aguilar mencionó que en septiembre se registraron dos casos probables de dengue y se llevó el abate a más de 5 mil personas.

Los trabajos contra el dengue se cancelaron en toda la región

El resto de octubre y hasta el 15 de diciembre fue el tiempo que se ordenó al Sector Salud el suspender el programa de abate, en lo que la mariposa monarca sigue su rumbo a la Ciudad de México al bosque de oyamel, donde está una de las mayores reservas de esta especie.

“Nos solicitaron no hacer fumigaciones muy extensas o de ser posible no hacerlo, son insecticidas que las llegarían a matar. También estamos trabajando en Monclova, Frontera, San Buenaventura y donde se requieran las fumigaciones, chequeo de ovitrampas, visitas a las escuelas, entre otras”.

Destacó, en septiembre solo le llegaron dos casos probables, uno en la colonia Córdova y San José, donde ya se realizaron las investigaciones correspondientes, y falta que lleguen los resultados. El mes pasado se visitaron más de 4 mil casas, 2 mil 43 de ellas se trataron, revisaron 13 mil recipientes y 5 mil 763 personas resultaron protegidas.

“Se consumieron 77 kilos de larvicidas, nebulizaciones especiales en 437 hectáreas, 165 litros de insecticidas para cuidar a 39 mil de población en la región centro”.