Prefiere drogarse que ver a sus hijos

Monclova; Coah.-El consumo de una sustancia toxica, el desempleo, pobreza orilla a una desintegración familiar, lamentablemente hay dos pequeños que han sido alejados del seno de la familia, su madre y quien tiene la custodia de los menores ha decidido no luchar por ellos y prefiere que estén resguardado en una casa hogar.

El caso es de la colonia Diana Laura, la señora Fortina de Jesús Ovando y abuela de Amado y Verónica de cinco y seis años de edad, sufre por no tener a sus nietos con ella. Desde el año pasado que, por primera vez, Pronnif retiro a los menores y los puso a salvo en la casa Hogar, sin embargo después de acudir a las pláticas, y citas con psicólogos, se regresan de nueva cuenta a los menores con la abuela.

Fue el pasado mes de abril cuando la propia madre de los niños, San Juanita Ovando le otorga los menores a la policía, haciéndose cargo de nueva cuenta la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, a la fecha su abuela Fortina desea recuperarlos de nueva cuenta, pero no se ha logrado si quiera verlos en la casa hogar.

"Mi hija ya no los quiere y yo ando peleando para que me los den, quiero que me ayuden, pues yo no quiero que los den en adopción a otra familia."

"Siempre han estado conmigo desde pequeñitos, busco el apoyo de alguien que me pueda ayudar para recuperarlos, yo los quiero conmigo, desde hace dos semanas y media que no me dejan verlos en la casa hogar, no sé cómo estén mis niños" relató llorando.