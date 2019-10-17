Preocupa a funcionarios conflicto sindical: Leija  

El Gobierno del Estado y la federación manifestaron su preocupación por la estabilidad laboral que se vive en la región Centro, esto ante los hechos de violencia que se dieron en la Sección 288.

El día de ayer el Subsecretario del Trabajo a nivel Federal, así como el Secretario del Trabajo, Román Cepeda, el de Gobierno, José María Fraustro Siller, se comunicaron con el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático para ver la situación que se presentó.

Ismael Leija Escalante, manifestó que los funcionarios se mostraron preocupados por los hechos de violencia registrados en la localidad y pidieron al líder sindical mantener la calma y evitar un enfrentamiento.

Y es que existen antecedentes de conflictos sindicales, lo que mantenía una imagen de conflictiva a la ciudad, pero estos hechos se habían dejado atrás desde hace más de 10 años.

El Gobierno del Estado se ha enfocado en promover la entidad y la región Centro con empresarios de otros países, incluso se tiene la visita de algunos inversionistas que han puesto la mira en la entidad, pero este tipo de hechos espanta las inversiones y llegada de nuevas empresas.

Ismael Leija mencionó que este tipo de conflictos, como el que ocasionó la gente afín al Sindicato Minero genera un impacto negativo, lo que preocupa a las autoridades sobre todo ante la situación que se vive actualmente, en donde muchas empresas han dado de baja a trabajadores.

En el caso del Subsecretario del Trabajo a nivel federal, comentó que se le hizo ver que es gente de Napoleón Gómez Urrutia y se hizo un llamado al Presidente de la República para que se dé cuenta del entorno que rodea al también Senador y se pidió que se quite de la Comisión del Trabajo, al considerar que es una vergüenza que represente a la base trabajadora.

“Es a lo que le apuesta Napoleón, a la violencia, ha incitado a la violencia en muchas partes del país, inclusive ahorita hable con Carlos Pavón, Presidente de la UNASIM y Secretario General del Sindicato Minero Frente, quien nos brinda su apoyo y señala que de ser necesario estarán presentes”, comentó.