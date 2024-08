Preocupa a Iglesia la situación de AHMSA

"Dios los juzgará (a dueños de AHMSA), por lo pronto tenemos que seguir adelante y aprender de esta experiencia", así lo indicó el párroco Eduardo Nerí Frías durante su mensaje en la misa de este domingo.

Ante la situación que se vive en Altos Hornos de México, el párroco mencionó que hay muchos trabajadores que se han visto afectados, que se encuentran abrumados e incluso han caído en la depresión tras la quiebra de la empresa.

Trabajadores, proveedores, familias completas, víctimas de la mala administración de la empresa, sin embargo dijo que este no es el fin del mundo, por lo que hay que levantarse y seguir.

Señaló que con fe y con Dios todos es posible, pero se tiene que tomar la experiencia de esto y ser mejores personas.

"Esto que ha pasado, no es algo que te lleve al fin no es algo que te a va a destruir no es algo que te va a perder, no, es una experiencia más como tantas otras hay en la historia de los pueblos y las ciudades y del mundo, no es la primera industria que llega a la quiebra, que se va a la ruina por malos manejos, por abuso del poder, autoridad, por la corrupción de empresarios o accionistas o autoridades, no es la primera".

Mencionó que la situación de AHMSA permitirá a la sociedad en general, a ver que es lo que se puede hacer, como se puede ayudar, como podemos seguir adelante, así como a las permitirá saber que pueden hacer para atraer más empresas, que garanticen la seguridad a las familias, y no estar a expensas de quienes solo buscan el beneficio personal.

Señaló que si bien no se puede juzgar a las personas, si se puede hacer un juicio ante los hechos que acontecieron, y que causaron una gran pena y tristeza a la población, con el fin de aprender de lo que pasó.

"Cada uno según de acuerdo a su condición, su nivel de vida, su puesto, lo que sea deberá aprender de la experiencia, las personas esas se la dejamos a Dios, Dios que los juzgue en su momento, eso es juicio de Dios no de nosotros".

Señaló que esta situación permitirá ver lo que no se debe hacer, en la administración del hogar, de las cosas, un comercio, de un taller, de los actos de irresponsabilidad que hayan cometido ellos, de esos actos se tiene que aprender para no repetirlos.