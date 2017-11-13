Prepara asociación una fiesta navideña

Con la finalidad de agradecer a todas las personas que apoyan a la asociación “Soplando Vidas” a lo largo del año, la presidenta de dicha organización prepara una fiesta navideña, en la que se reconocerá a todas las personas e instituciones que contribuyen para llevar la ayuda a quien más lo necesita.

Será el próximo 17 de diciembre cuando se realice el evento en las instalaciones de la asociación, donde se tendrá música, show de payasos y una convivencia con todas las personas que contribuyen con el trabajo de la asociación, así como las personas de bajos recursos.

Alma Pérez López, presidenta de la asociación, señaló que este evento es gratuito y no se realiza con el fin de recaudar fondos, al contrario, se hace con el objetivo de agradecer a las personas que los apoyan a lo largo del año.

Es una manera de reconocer a las personas que contribuyen ya sea con material médico, medicinas, alimentos, y cualquier ayuda que se les hace llegar y posteriormente se da a quienes más lo necesitan.

Asimismo se abre este espacio para las personas de escasos recursos de las colonias de la localidad, quienes pueden acudir y disfrutar de un momento agradable.

Para este evento se espera una asistencia de más de 500 personas, por lo que a pesar de ser un evento que están tratando de sacar adelante por parte de la asociación, se pide el apoyo de la comunidad para obtener bolsitas, piñatas, juguetes, que serán entregados a los niños de escasos recursos que asistirán ese día.

“No es para recaudar fondos, es para agradecer todo el apoyo que nos dan, sabemos que los niños esperan la Navidad con mucha ilusión, por lo que Soplando Vidas quiere llevar un momento de alegría a esos pequeños”.

Señaló que afortunadamente la gente no la abandona y tan pronto realizó la publicación del evento hubo quienes manifestaron su interés por apoyarla a realizar este evento.