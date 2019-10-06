Preparado municipio para inverno

Ante la cercanía de la temporada fría, el alcalde Alfredo Paredes López dio la instrucción al departamento de Desarrollo Social, para que preparen el programa a bajo costo de los equipos que se adquieren en la época invernal, para que la ciudadanía tenga tiempo de prepararse.

Ovidio Cuellar, Director de Desarrollo Social municipal, comentó que ya se está en negociaciones con el proveedor que apoyó este programa el año pasado, y que solo espera que se entregue el stock existente en las bodegas del comerciante, de las que se adelantó cuanta con dos mil 500 calentadores, boilers y taques de gas.

El funcionario informó que el año pasado se logró apoyar a una cantidad importante de ciudadanos que adquirieron los calentadores, boilers y tanques de gas, entre otros productos a un precio menor al que se ofrece en el mercado convencional.

Este año no será la excepción y tan pronto como cambie el clima en la región, se espera contar ya con los productos para ofrecerlos a la ciudadanía a través del programa municipal, materiales a bajo costo, que el alcalde puso en marcha a principios de la administración, con el único propósito de apoyar la economía familiar.