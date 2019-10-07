Preparan panteones para día de difuntos

A menos de un mes celebrarse el día de muertos, una de las mayores tradiciones en México, el administrador de los panteones municipales de esta ciudad, José Javier González, indicó que ya se trabaja en varias áreas de los panteones Guadalupe y Sagrado Corazón.

El alcalde Alfredo Paredes, mantiene en coordinación día tras día, al departamento de limpieza, forestación y panteones, para mantenerlos limpios.

Aseguró que los camposantos se han mantenido lo más limpio posible, deshierbando y retirando la basura continuamente, esto permite que se requiera poco trabajo para cuando se llegue el día de esta importante celebración, donde son miles los ciudadanos que visitan a sus difuntos.

Dijo que aunado a esto se viene también otra festividad que se está convirtiendo en una tradición en Monclova y por lo mismo se redoblan esfuerzos para inspeccionar que cada área del panteón no represente ningún tipo de riesgo y aquellas áreas que por algún motivo no se puedan rehabilitar serán acordonadas.

Las indicaciones del alcalde Alfredo Paredes López, fueron en el sentido que se diera continuamente el mantenimiento, como es pintura limpieza, baños y pilas en funcionamiento, porque los servicios funerarios son todos los días y no hay motivo para que el camposanto se vea descuidado.