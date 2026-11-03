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Coahuila

Exhortan a preparar mochila de emergencia ante contingencias en la Región Centro

Autoridades destacan la necesidad de contar con insumos básicos y documentos resguardados para enfrentar emergencias climáticas.

Por Diana Ortiz - 03 noviembre, 2026 - 11:23 a.m.
Infografía con el desglose de insumos básicos y documentos que debe contener la mochila de emergencia.
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      Con la premisa de que las emergencias no avisan y la preparación familiar es fundamental, autoridades de Protección Civil reiteran el llamado a la población de Monclova y la Región Centro para armar y mantener actualizada una mochila de emergencia adaptada a las necesidades de cada hogar y sus mascotas.

      En la zona centro de Coahuila, la preparación preventiva resulta indispensable para afrontar contingencias climáticas propias de la región, tales como lluvias intensas con inundaciones repentinas, granizadas, fuertes ventarrones y temperaturas extremas, fenómenos que pueden derivar en cortes de suministros o afectaciones en viviendas.

      Elementos esenciales para la mochila de emergencia

      De acuerdo con las recomendaciones difundidas en el esquema preventivo, la mochila debe incluir agua y alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios con medicamentos prescritos, así como un radio portátil, lámpara de mano y pilas de repuesto.

      Asimismo, se aconseja integrar muda de ropa, artículos de higiene personal, duplicados de llaves de casa y vehículo, cerillos, dinero en efectivo y un silbato para emitir señales de auxilio en caso de quedar incomunicados.

      Resguardo de información y documentos importantes

      En materia de resguardo de información y localización, se sugiere añadir un directorio impreso con contactos de emergencia, fotografías recientes de los integrantes de la familia y mascotas, además de identificaciones y documentos importantes dentro de bolsas herméticas.

      Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que, ante cualquier eventualidad o situación de riesgo en la localidad, se debe reportar de inmediato a través de la línea de emergencia 911.

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