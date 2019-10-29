Presenta Joselo libro “One hit Wonder”

“Quiero que la gente lea como yo, para disfrutar”, comentó Joselo Rangel integrante de la banda Café Tacvba en la presentación de su libro “One Hit Wonder” dentro de la Feria del Libro Monclova 2019, el cual trata sobre relatos de cómo una banda viaja en el tiempo cada vez que interpretan un éxito musical.

Joselo Rangel habló con estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Vizcaya de las Américas sobre su libro “One Hit Wonder”, el cual fue leído meses atrás por los jóvenes mediante el programa de “Palabras Compartidas” de la Biblioteca Harold R. Pape.

El tacvbo señaló: “leer no es el remedio de las cosas”.

El integrante de la banda Café Tacvba explicó, el escribir era un hobbie y se convirtió en una nueva actividad en su vida ya que todas las personas lo conocen por ser músico y compositor, su grupo tiene 30 años de llenar escenarios.

Desde los diez años ha sido un ávido lector y eso lo llevó a soñar alguna vez a tener su propio libro, el cual es de relatos aunque siempre le interesó la ciencia ficción y sus textos están influenciados por la imaginación y la fantasía.

“Hay un nexo entre la música y el libro, lo que hace un creador es verse reflejado. No soy político ni una persona que se ponga como ejemplo ante la juventud, no quiero dar un mensaje, quiero que la gente lea como yo leo, por disfrutar”.

Respecto a la forma de escribir abreviaturas o con emojis de las nuevas generaciones, expresó que no le parece mal ya que el idioma mexicano está lleno de palabras que vienen del árabe y son anglicismos –palabra de lengua inglesa que se usan en otro idioma-, los cuales han ido perdiendo el significado puro.

“El lenguaje va cambiando según la necesidad de la gente, de lo que se trata es de conectarnos entre nosotros. No creo que leer sea la pancea de las cosas, conozco mucha gente que lee mucho y son personas despreciables, hay otras que no leen nada y son personas amables o con quien quiero platicar”.