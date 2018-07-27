Presentan a Daniela I Reina de la Feria de la Uva

Cuatro Ciénegas.- En medio de una gran algarabía popular, la tarde de ayer se presentó a Daniela Arocha Garza como la reina de la tradicional Feria de la Uva 2018, que arranca hoy viernes en su edición 86.

El magno evento comenzó con un recorrido desde los viñedos al pie del cerro El Muerto, evento que fue encabezado por la reina Daniela I y su real princesa Ytana Torres Hernández.

Junta a ellas la corte real integrada por las damas de la Reina, Adriana Patricia Cantú Cantú y María Elena González González, mientras que por parte de la Princesa estuvo Natalia González López, todas ellas ataviadas con hermosos vestidos multicolores.

El alcalde José Luis Hernández, presidió el brindis en honor a la Reina de la Feria.

La caravana avanzó por la calle Presidente Carranza, la arteria principal de la ciudad, donde su graciosa majestad Daniela Arocha Garza, y su comitiva, fueron recibidas por aldeanos.

Las carretas jaladas por burritos y caballos estaban cargadas por centenares de kilos de uvas que se repartían a los asistentes, dando realce a la fruta tradicional que le da fama y nombre a la fiesta más grande e importante del pueblo.

El reparto de la uva a los asistentes evoca tiempos pasados donde esta comunidad estaba convertida en una de las cuencas vitivinícolas más importantes del país.

El recorrido finalizó en la plaza principal donde después de la salutación real, dio inicio a la fiesta de bienvenida en honor a su Majestad en medio de música, alegría y mucha emoción.

Participó también la reina saliente, Verónica de la Garza Armendáriz, quien realizó un estupendo reinado representando dignamente a la belleza de la mujer cieneguense.

También se contó con la presencia del Comité Central de la Feria encabezado por José Luis Fernández Hernández, como vicepresidente Sergio Alejandro Zúñiga, el secretario José Pérez Ibarra y Elía Guevara Mercado, la tesorera.