Presentan el libro ‘El niño que fuimos’

Saltillo, Coahuila.- Como parte de las actividades previas a la realización de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2018, se llevó a cabo la presentación del libro “El Niño que Fuimos”, de Alma Delia Murillo.

Esta presentación se realizó primero en Torreón y luego en Saltillo, teniendo como presentadores en la primera sede a la periodista lagunera Adriana Vargas y al director de Cultura Escrita de la Secretaría de Cultura, Salvador Álvarez; y en Saltillo a los periodistas culturales Sylvia Georgina Estrada y Yohan Uribe. La escritora Alma Delia Murillo ha publicado la novela “Las Noches Habitadas”, en el año 2015, y el libro de cuentos “Damas de Caza”, en 2010.

Es autora de la columna sabatina “Posmodernos y Jodidos” en SinEmbargoMx. Amante de la Ciudad de México, las palabras y el sentido del humor. Estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Sobre su novela “El Niño que Fuimos”, la crítica ha dicho: “Desde que comenzó su lucha pública con las palabras descubrí en Alma Delia Murillo la fuerza de una memoria reflexiva llena de ironía. Una daga que corta sin piedad crédulas solemnidades y sabe reírse del mundo y de sí misma”, menciona Alberto Ruy Sánchez (editor y escritor mexicano, autor de más de veinte libros de ensayo, poesía, cuento y novela).

“En la literatura mexicana hay voces desenfadadas, lúcidas, divertidas, subversivas, que cuidan el idioma, que iluminan; para mí la voz de Alma Delia es la trenza de todas esas voces”, advierte por su parte Óscar de la Borbolla (filósofo, ensayista, narrador, poeta y conferencista mexicano).