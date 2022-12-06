Presentan hoy reglamento de equidad de género

Este día, la regidora, de Equidad de Género, Luz Elena Pérez Torres, presentará ante el cabildo, el reglamento Para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, que está sustentado en la ley de igualdad para mujeres y hombres del Estado de Coahuila y respaldado por la ley general de una vida Libre de Violencia, contra las mujeres.

El reglamento cuenta con 42 artículos, y habla generalmente de las actividades y difusión que se debe dar para la promoción de la igualdad de género, con el fin de generar las bases para lograr las mismas oportunidades de crecimiento en el área laboral, ya sea dentro de las oficinas de gobierno, empresas, oficina y dentro del mismo hogar.

Con este reglamento también se pretende además de promover la igualdad entre mujeres y hombres, contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación, contribuir al adelanto de las mujeres y coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género.

La regidora que se ha distinguido desde el inicio de la administración por su apoyo a las mujeres monclovenses, a las que apoya con cursos de autoestima y motivación para ayudarlas a superarse, así como ofrecer orientación psicológica y legal, dijo que espera que el cabildo apruebe el reglamento que presentará.

Una vez que sea aprobado, será enviado al Congreso del Estado, donde de ser aprobada, será publicado en el diario del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en la gaceta municipal.