Presentan proyecto de vuelo internacional

Ante empresarios de la región, la aerolínea TAR presentó una opción de vuelos hacia Toluca y Guadalajara además de uno internacional que se definiría entre San Antonio, Dallas y Houston Texas, saldrían 3 veces a la semana y con costos accesibles que aún están por definirse pero se pretende arrancar operaciones antes de que finalice el año. En la reunión con los empresarios, encabezada por el Secretario de Economía Jaime Guerra Pérez, el Subsecretario Jorge Williamson así como los Alcaldes de Monclova y Frontera, se presentó el Director General de Transportes Aéreos Regionales Ricardo Bastón para hacer la propuesta de vuelos y ver el compromiso de la Iniciativa Privada.

El representante de la Aerolínea dijo que se busca lograr la mejor operación de conectividad en la región, TAR es una empresa muy comprometida con la conectividad y el modelo de negocios es operar fuera de la ciudad de México y conectar lugares que no tienen este servicio.

Señaló que para esta región se plantea la operación 3 veces a la semana saliendo lunes, miércoles y viernes, con destinos a Toluca y Guadalajara en lo que respecta a los nacionales así como una salida internacional que están por definir pero se contempla San Antonio, Dallas o Houston.

TAR vio una buena opción en la región.

El vuelo con salida de Monclova se contempla a las 6 de la mañana y en un solo día recorrería todos los destinos, para las 3 o 4 de la tarde se contempla el regreso a Monclova.

Destacó que para que la operación sea viable debe existir el compromiso de los empresarios hacía esta empresa con la compra de boletos, según la demanda para llenar el jet Embraer 145 de 50 plazas serían los costos que aún están por definirse, pero sin duda serán competitivos con respecto a aerolíneas en Monterrey.

Aseguró que el compromiso de la aerolínea es que la conectividad fluya, además vieron en la región una actividad económica importante que no deja duda que el compromiso sería por un tiempo largo para que permanezca TAR en operaciones.

“Se realizó un análisis de mercado, no estaríamos aquí si no hubiéramos visto la oportunidad, ahora lo importante es ver la reacción de los empresarios y si tienen el compromiso de apostarle a la región nosotros también tenemos el compromiso”.

Resaltó que la aerolínea no va a pedir ningún fondo de garantía, ya que si existe un precio razonable para motivar más tráfico sería lo necesario para operar.

De concretarse la llegada de la aerolínea a la región, dijo que esperan iniciar operaciones antes de que finalice este año.