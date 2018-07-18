Presente Coahuila en Feria Internacional Aeroespacial

Londres, Inglaterra.- Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía y Turismo asistió como parte de la delegación Coahuila a la inauguración de la Feria Aeroespacial Internacional de Farnborough 2018, la cual estuvo presidida por la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May.

El embajador Julián Ventura resaltó la importancia de México a nivel mundial.

En este marco se realizó la inauguración del Pabellón Nacional organizado por ProMéxico y encabezada por el Sr. Julián Ventura, embajador de México en Gran Bretaña; así como el ministro para Europa de ProMéxico, Carlos Sánchez; el Gobernador de Baja California Norte, Francisco Vega; además de directivos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

Esta feria cuenta con la presencia de más de mil 500 expositores y 150 aviones; además, tiene la asistencia de 150 mil visitantes provenientes de todo el mundo.

El Pabellón de México

El embajador Julián Ventura resaltó la importancia de México a nivel mundial al mencionar que nuestro país es la decimoquinta economía y el sexto país más visitado; además es líder en la exportación de manufacturas y el principal exportador de América Latina.

Además del Gobierno del Estado de Coahuila, el Pabellón de México está conformado por las representaciones de Grupo Amistad, Mexico Now, Industrial Parks Márquez y FINSA.

Como parte de sus actividades la representación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza tuvo encuentros con empresas fabricantes de aviones comerciales, helicópteros, jets y partes; así como reuniones con representantes de empresas de varios países.