Se respetará manifestación de obreros

Monclova, Coah. — El subsecretario de Gobierno en la región centro, Alejandro Torres, acudió este jueves ante el grupo de trabajadores que mantienen bloqueada la puerta tres de AHMSA, donde dejó en claro que el Gobierno del Estado no intervendrá para retirar los bloqueos instalados por los obreros.

Torres aseguró que por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez, la postura de la administración estatal es mantenerse al margen y a disposición de los trabajadores, priorizando la paz social.

"El Estado no va a quitarlos, se ha comprometido a no intervenir en el retiro del bloqueo, a menos que lo ordene la federación", expresó el funcionario.

Por su parte, Hervey Valenzuela, uno de los representantes obreros, reiteró que la decisión sigue firme: "no entra y no sale nada" de la planta, en tanto no se les brinde una solución concreta.

Mientras tanto, en la comunidad de Hércules, donde ya se permitió la salida de materiales, la situación ha cambiado drásticamente. "Allá ya se llevaron todo, quedó solo... ya parece pueblo fantasma, todo se aprovechó", comentaron los trabajadores.