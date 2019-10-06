Procesado denuncia tortura y lo liberan

Durante una audiencia por posesión simple de narcóticos, el Juez Penal apercibió al Ministerio Público luego de que el imputado presentara severos golpes en todo el cuerpo y aseguró fue torturado por elementos al momento de su detención pero la Fiscalía asegura que fue golpeado por otros detenidos al momento de que fue consignado.

Jesús Alonso “N”, fue presentado ante el Juez por delito de posesión simple y aunque fue vinculado a proceso quedo en libertad y se le abrió el protocolo de Estambul dado las visibles lesiones que presentaba, además de que se ordenó atención médica inmediata sin que le repercuta al bolsillo.

El acusado se presentó ante el Juez, luego de que se le imputó por parte del Ministerio Público el delito de posesión simple de narcóticos por llevar consigo 115 gramos de droga.

Jesús Alonso declaró ante el Juez que fue torturado luego de su detención por parte de elementos de seguridad, quienes lo llevaron al cuartel y durante varias horas lo estuvieron torturando para posteriormente llevarlo al Ministerio Público donde fue consignado.

El Ministerio Público a cargo del caso aseguró que según el dictamen médico, el detenido llegó sin lesiones a las celdas pero cerca de las 7 de la mañana fue golpeado por otros detenidos, quienes le propinaron los golpes que presentaba, lo que en todo momento fue negado por el imputado, además alegó que fue torturado para declarar que la droga le pertenecía por lo que se ordenó desestimar dicha declaración.

Ante esta situación, el Juez ordenó la apertura del protocolo de Estambul, se notifique a la Fiscalía Especializada y se haga la investigación correspondiente, además se le informe del estado de salud del imputado en el plazo de un mes.

El imputado fue vinculado a proceso por el delito de posesión simple de narcóticos pero estará en libertad durante el plazo que se llevan a cabo las investigaciones.