Profesionaliza la CTM a trabajadores

La CTM Monclova mantiene el compromiso con la profesionalización de sus trabajadores, al brindar las herramientas necesarias, para que puedan desarrollarse de una mejor manera en el ámbito laboral.

El día de ayer se llevó a cabo la graduación del Instituto de Formación Obrera “Osvaldo Mata Estrada”, en la que se apoya a trabajadores de las empresa adheridas a la CTM para que concluyan su formación académica.

Carlos Mata López, Presidente de la CTM Monclova informó que este es un objetivo que estableció su padre, don Osvaldo Mata preocupado por los trabajadores y que se cristalizó apenas en 2022.

El día de ayer se graduaron la primera y segunda generación, con un total de 65 empleados que concluyeron su formación preparatoria, principalmente los funcionarios de los comités sindicales.

Con esto los trabajadores tendrán mayores oportunidades para desarrollarse dentro de las empresas, además de que se seguirá impulsando su profesionalización, por lo que ahora se impulsará su educación en el idioma inglés.

Carlos Mata señaló que con el fin de aprovechar el fenómeno del Nearshoring y la llegada de nuevas empresas, principalmente norteamericanas, se buscará la preparación del idioma inglés para que los trabajadores tengan oportunidades.

Para la graduaciones de la primera y segunda generación se contó con la presencia de la Secretaría del Trabajo, Nazira Zogbi, así como representantes de las diferentes empresas con las que se tiene relación contractual.