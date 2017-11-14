Prometen la semana más barata del año

Los comercios de la zona Centro de la localidad ya se preparan para el Buen Fin ofreciendo sus productos a precios de oferta en este fin de semana que es del 17 al 20 de noviembre, incluso los negocios informales también tendrán importantes descuentos.

La mayoría de los comercios formales de las principales calles de la zona comercial ya se encuentran con publicidad en sus negocios, a fin de anunciar a la ciudadanía que ofertarán sus productos.

Esta es una estrategia implementada por la Cámara Nacional de Comercio para la reactivación de la economía local, cientos de comerciantes y empresas se suman a este programa con la intención de vender sus productos.

En esta ocasión se espera una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, luego de que año con año se ha mejorado el número de comerciantes que se integran al Buen Fin.

Decenas de ciudadanos se han preparado con tiempo anticipado para este fin de semana, ya que en algunos negocios ya anuncian descuentos que van desde el 10% hasta el 60% de descuento.

Óscar Santos Guzmán, mencionó que desde hace días estuvo revisando los precios de los artículos que le interesan adquirir, por lo que espera que al llegar el fin de semana los precios tengan importantes descuentos.

Comentó que está interesado en comprar los regalos de navidad para sus nietos y que nunca ha participado en el Buen Fin, hasta ahora que se dio la oportunidad de ahorrar, para así contar con recurso y poder aprovechar las ofertas.

Los locales más beneficiados con este Buen Fin son las zapaterías, tiendas de ropa y los centros comerciales en el departamento de aparatos electrónicos, ya que la mayoría de los ciudadanos adquieren los regalos de navidad para sus hijos en estas fechas para aprovechar los descuentos.

Algunos locales informales estarán ofertando algunos descuento a fin de no verse afectados y que la gente acuda también a sus negocios ya que esta es la temporada más esperada en el año como para dejar ir a los clientes.

Así lo comentó César Picazo quien tiene un negocio en la Fayuca comentó que estará con grandes ofertas para que la gente también acuda a ver su mercancía.