Promueve Coahuila lactancia materna

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud (SS) difundirá durante todo el mes de agosto los beneficios de la lactancia materna como base de una buena salud en los bebés y sus madres.

El secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, indicó que del 1 al 7 de agosto se realiza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, sin embargo en Coahuila las acciones de promoción se extenderán durante todo el mes.

Precisó que este año el lema de la campaña es “Lactancia Materna: Fundamento para la vida”, y tendrá como objetivo informar respecto a la relación que guarda la lactancia materna con la nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.

Además, buscará situar la lactancia materna como fundamento de la vida dentro de la agenda política de salud, así como promover el trabajo en conjunto con individuos y organizaciones para un mayor impacto de las estrategias de difusión y apoyo a esta práctica.

Durante agosto se realizará una evaluación externa en los nosocomios que actualmente se encuentran trabajando en la denominación de “Hospitales Amigo del Niño y la Niña”.

Entre ellos están el Hospital General Saltillo, Hospital General del Issste de Saltillo, HGZ No. 1 del IMSS, Hospital Universitario de Saltillo y Clínica Hospital del Magisterio, además de ello se llevarán a cabo baby showers, show de danza con bebés y apertura de lactarios, entre otras actividades.

Bernal Gómez informó que en Coahuila existen 50 lactarios ubicados en distintas instituciones públicas y el sector empresarial, además de que el Hospital General Saltillo cuenta con un Banco de Leche Humana en el que las mujeres donan leche materna para beneficio de bebés prematuros.