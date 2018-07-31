Promueve Guerrero el turismo religioso

Piedras Negras, Coah.- Con una inversión cercana a los 9 millones de pesos se rehabilitará el complejo de San Juan Bautista, en el Municipio de Guerrero, lo que brindará la oportunidad de consolidar a este Pueblo Mágico de Coahuila como un destino importante para el turismo religioso.

“Más de tres mil turistas han visitado durante el verano Guerrero, y hemos procurado ofrecer más atractivos, por lo que la remodelación de la Iglesia de San Juan Bautista, que tiene cerca de 300 años de antigüedad, permitirá atraer más paseantes interesados en conocer la historia”, dijo el Presidente del Comité Pueblo Mágico de Guerrero, Antonio Castillón Flores.

Guerrero Pueblo Mágico de Coahuila como un destino importante para el turismo religioso.

Explicó que los recursos que se ejercerán a finales del presente año provienen del Fondo Federal de Pueblos Mágicos, ya que es una obra licitada y se mantiene contacto con la Secretaría de Turismo y la de Infraestructura para conocer la fecha de la liberación de los recursos e inicio del proyecto.

Un Pueblo Mágico es una localidad con atributos simbólicos, leyendas e historias, entre otros, que representan una oportunidad para impulsar el turismo en esa zona y contribuye a elevar los niveles de bienestar, empleo y fomentar la inversión.

Durante el mes de septiembre se cumplirán tres años de la denominación de Guerrero como Pueblo Mágico, y en ese período se rehabilitaron los accesos a las ruinas de la Misión de San Bernardo, construcción de estilo barroco, y el Parque Ecológico La Pedrera, entre otros sitios.

Se busca ofrecer más alternativas al turista como opciones de hospedaje y alimentación, por lo que próximamente se contará con cabañas campestres y un par de restaurantes.

“Queremos seguir consolidando a Guerrero como un destino turístico, vamos por buen camino, podemos potenciarlo mucho más si tenemos sitios adecuados para recibir a la gente”, dijo Castillón Flores.

El Pueblo Mágico de Guerrero se ubica a 49 kilómetros de Piedras Negras y colinda también con los municipios de Nava, Villa Unión e Hidalgo.

Con una inversión cercana a los 9 millones de pesos se rehabilitará el complejo de San Juan Bautista.