Promueve Primera Dama ‘Semana Del Buen Trato’

Dentro del marco de la Feria de la Salud en la ‘Semana del Buen Trato’ la presidenta honoraria del DIF doctora Leticia Carrillo Acevedo junto con su equipo de trabajo, visitó la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia del mismo nombre, donde se desarrollaron diferentes actividades en la que muy activos, participaron alumnos y maestros.

A las 9 horas, iniciaron las actividades que coordina la licenciada Alma Guerra, encargada de Programas en el DIF Monclova.

El equipo encabezado por la doctora Leticia Carrillo, es integrado por psicóloga, fisioterapeutas, médico, nutrióloga, entre otros funcionarios del DIF que aportan sus conocimientos para cumplir cabalmente con la Feria de la Salud organizada por DIF Coahuila.

1 / 2 Involucrarse con la niñez ofreciendo el apoyo, es una de las características que enmarcan las actividades de DIF Monclova. 2 / 2 Alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata, junto al equipo de DIF Monclova. ❮❯

Durante la ‘Semana del Buen Trato’ se manejan diferentes temas con los alumnos, como actividad física, cuenta cuento, mensajes motivacionales, higiene dental, entre otras.

En entrevista, la primera dama de Monclova destacó que en esta Feria de la Salud, lograrán llegar a cerca de dos mil alumnos, ya que durante los días de la semana se visitan diferentes planteles educativos.

‘Es una iniciativa muy gratificante, por tener contacto directo con los pequeños, quienes muestran mucho entusiasmo y estamos seguros de que reciben el mensaje y se quedan con él, lo cual es el objetivo’ destacó.

La doctora Leticia Carrillo, dijo sentirse satisfecha con su equipo de trabajo quien de manera muy profesional cumple con todas las tareas encomendadas, tal es el caso de la directora doctora Cecilia Ramos, la subdirectora Myrta Días, y el resto del equipo conformado por Trabajo Social, Psicología, Nutrición y Medicina General.