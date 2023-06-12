Promueven inclusión entre los estudiantes

La cultura de la inclusión se ha promovido por parte del alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, aplicándose también en el rubro Educativo, con el fin de motivar a los jóvenes y personas adultas a estudiar y prepararse para un mejor futuro.

La regidora de Educación, Dina Rotunno Aguayo, destacó que la inclusión educativa tiene como objetivo, garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de sus capacidades, origen étnico, género o situación socioeconómica.

Dijo que este tipo de inclusión es un principio fundamental que busca eliminar las barreras que impiden el desarrollo académico y social de los estudiantes, agregó que en Monclova se han implementado diversas medidas y políticas para asegurar que ningún estudiante sea excluido o discriminado en el ámbito educativo.

Rotunno Aguayo enfatizó que la inclusión educativa no solo se trata de brindar acceso a la educación, sino también de garantizar una educación equitativa y de calidad para todos, que les permita iniciar sus propias empresas u obtener empleos mejor remunerados.