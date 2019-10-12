Propone Funcionario ampliar edad de retiro

Representantes de los trabajadores se manifestaron en contra de la propuesta que presentó el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para incrementar la edad de retiro, y mencionan que al contrario se debería disminuir.

Carlos Torres Terrazas, Vocero de la Sección 147 comentó que como representantes de la clase obrera están en contra de la postura del Secretario de Hacienda, al considerarla como un daño a la economía de la población.

Carlos Torres Terrazas, Vocero de la Sección 147.

La propuesta que hace el funcionario federal es que se incremente de 65 a 68 años de retiro, con la finalidad de tener menor gasto en pensiones, misma propuesta que ya fue rechazada por el Presidente de la República.

El represente sindical indicó que de aprobarse esta situación se generaría un impacto a los trabajadores, ya que la mayoría no tiene tiempo de disfrutar su pensión y su retiro, por los problemas de salud.

“Cuando los trabajadores salen apenas aprovechan unos años su pensión, ya las personas no tienen la misma expectativa de vida que hace años, ahora es menor, por lo que en lugar de incrementarla se debería disminuir la edad”.

Señaló que en caso de que se llegará a presentar alguna iniciativa para incrementar la edad, se hablaría con los trabajadores y los ciudadanos, ya que esto afecta a todos, para hacer un movimiento y se dé marcha atrás.

Confía que los Diputados Federales y Senadores no permitan que se lleve a cabo este cambio y se presente una iniciativa que afectará a toda la población.

El Secretario de Hacienda comentó que está abierto al dialogo para discutir el tema, para incrementar la edad de retiro, ante lo que el portavoz sindical dijo que también debería de estar abierto para discutir el disminuir la edad.