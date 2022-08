Proponen materia contra el Bullying

Padres de Samuel Haro García hicieron hincapié a la directora de la Universidad Autónoma del Noreste para que se pueda fomentar una materia, con el fin de ayudar a los jóvenes que padecen diferentes problemas y evitar más tragedias.



"Me duele mucho su partida, me duele bastante y solo quiero decirles que como compañeros, no se unan al bullying, no critiquen a nadie porque no sabemos que traen adentro, cualquier sentimiento o mala palabra puede hacer que tomen la decisión no adecuada", dijo su padre Gilberto Haro.

Señaló, le gustaría que la institución educativa emprendiera una materia de psicología enfocada a las terapias para que los mismos alumnos puedan escucharse, solucionar el sentir y los problemas que se guardan. Indicó, cuando se tiene un problema es importante acercarse a Dios y es vital que no se dejen llevar por emociones rápidas ya que siempre hay una solución a todos.

Externó su agradecmiento para la universidad, donde se formó el, su esposa y su hijo Samuel Haro, y donde actualmente cursa la maestría en Derecho Laboral, buscando formalizar y ser más íntegro para su familia.

"Quiero agradecer a los maestros de mi hijo por tenerle la paciencia, por haberlo formado y alineado y haberlo corregido, porque a veces se nos salía de las disciplinas de la institución. A todos sus amigos y su novia, les agradezco infinitamente por toda los apoyos emocionales que le brindaron"

