Protegen a los animales del Ecoparque

Ante la intensa ola de calor que azota al país, el Zoológico Municipal ha puesto en marcha diversas estrategias para mantener frescas a las especies y minimizar los efectos adversos provocados por los golpes de calor.

David Puente, veterinario a cargo del cuidado de los animales, ha tomado medidas constantes para garantizar el bienestar y la salud de las especies durante la atípica temporada de calor, que se registra en Monclova y la Región Centro.

Una de las acciones principales es asegurarse de que todos los animales tengan acceso a agua fresca, además de refrescarlos con baños constantes para que puedan soportar con más tranquilidad las altas temperaturas en sus espacios.

Diariamente, los tigres, leones, el cocodrilo y otras especies se refrescan efrescados mediante baños con la manguera, lo que contribuye a mantener su temperatura corporal adecuada y prevenir la deshidratación.

"Es fundamental tomar medidas preventivas para proteger a nuestras especies durante esta ola de calor, es por ello que además de asegurar que tengan agua para beber, les proporcionamos baños refrescantes para aliviar el estrés térmico y ayudarles a mantenerse frescos", señaló el veterinario David Puente.

Explicó que junto con el equipo trabajadores del zoológico, se mantienen atentos a las necesidades de cada animal y se monitorea constantemente su comportamiento y estado de salud.