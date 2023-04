Protegidos derechos laborales de obreros de AHMSA, aunque no se firme contrato colectivo

MONCLOVA, COAHUILA. – En caso de que no firmarse el Contrato Colectivo antes del primero de mayo, "todos los derechos que se establecen en el contrato colectivo, quedarán protegidos a través de contratos individuales" aseguró Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal.

En los últimos días, aunado a la crisis financiera de Altos Hornos de México, que tiene paralizada la producción de acero desde el año pasado, se ha sumado la lucha entre los sindicatos Democrático y Minero, por obtener el Contrato Colectivo de los más de 5 mil 500 trabajadores sindicalizados. Sin embargo: ¿Qué pasa, si para el 1 de mayo no se legitimiza dicho contrato? ¿Qué repercusiones pudiera tener para los trabajadores?

El pasado 20 de enero, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, en el marco de la conferencia de prensa: 100 días de Legitimación de Contratos Colectivos, explicó con detalle sí perjudicaría o no a los trabajadores, si los sindicatos no concretarán la firma del acuerdo del contrato colectivo.

Con el objetivo de brindarle a los lectores, una versión clara, concreta y veraz sobre la postura de la máxima autoridad laboral de México, se transcribió una parte de la conferencia en la que Luisa María Alcalde, deja en claro, que no se perjudicará a los trabajadores, en caso de que no se firme el contrato colectivo.

"Si los trabajadores deciden no estar de acuerdo con el contrato colectivo, entonces ese contrato colectivo se da por terminado. Es muy importante señalar que vencido el plazo del 1 de mayo si no se registró el contrato colectivo para legitimar y no se ha legitimado tiene las mismas consecuencias de una votación negativa, es decir a partir del 1 de mayo todos los contratos colectivos que no sean legitimados se darán por terminados.

Esto implica que ya no existirá una negociación colectiva, pero si existirán contratos individuales y los más importante a señalar es que todos los derechos que se establecen en el contrato colectivo, quedarán protegidos a través de contratos individuales.

La autoridad laboral, tanto el Centro Laboral, como la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social estaremos vigilantes, recibiremos cualquier tipo de queja para no dar pie a que haya algún tipo de vulneración de derechos.

Todos los contratos deberán de ser respetados a través de contratos individuales y la relación que existía entre empresa y sindicato queda concluida como titular del contrato colectivo.

¿Qué significa esto? Que todos aquellos contratos colectivos que de sen por terminados, también abren la puerta a que nuevos sindicatos, su así lo desean los trabajadores puedan formar un nuevo sindicato y en su caso de contar con la regla elemental de obtener una constancia de representatividad del 30% puedan formar un nuevo Contrato Colectivo".