Protesta fuera del Ministerio Público

Flor Ramírez, madre del fallecido Raymundo Rubio, realizó una manifestación en las afueras del Ministerio Público para exigir respuestas sobre el caso de su hijo, quien perdió la vida el pasado mes de marzo.

El joven de 31 años fue entregado a sus padres el pasado 15 de marzo, ya estaba hospitalizado en el Hospital Amparo Pape de Benavides donde estuvo luchando por su vida cuatro días antes del deceso. Sus padres Abundio y Flor dijeron estar convencidos que fue a causa de los malos tratos que recibió.

Flor Ramírez, acompañada de un grupo de personas, se plantó frente al edificio para exigir una respuesta definitiva en el caso de su hijo, Raymundo Rubio, de quien dijo que perdió la vida debido a las severas lesiones que recibió en el Anexo Sanarhé.

Desde entonces, la familia ha estado luchando incansablemente por esclarecer los hechos y obtener justicia para su ser querido.

Entre consignas y pancartas, Ramírez enfatizó la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo lo sucedido en el Anexo Sanarhé y que se identifique a los responsables de la tragedia que ha enlutado a su familia.

“También bien a ver cómo va el trámite, pero me dicen que el demandado no se ha presentado ni ha dado la cara ni nada, me dicen que si hay avances pero no una respuesta”.

Asimismo, hizo un llamado directo al propietario del establecimiento, Rodolfo Zamora, para que se presente y enfrente a las familias que depositaron su confianza en él para que ayudar a sus hijos. Señaló que lo han ido a buscar en varias ocasiones al anexo, sin embargo no se atreve a salir para hablar con ellos.