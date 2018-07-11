Protesta Morena reparto de pluris

Representantes del Comité Municipal del IEC mandaron llamar a las fuerzas policiales tanto del estado como municipales, para sofocar la manifestación de 15 personas que se encontraban al exterior del inmueble, quienes al ver que se realizaba de manera pacífica se retiraron sin más problemas.

Militantes de Morena así como la excandidata a la alcaldía de la coalición “Juntos Haremos Historia” se manifestaron la mañana de ayer afuera de las instalaciones del IEC en Monclova, por la designación de la regiduría plurinominal a este partido, la manera en la que actúa el Presidente del Comité Municipal.

Fuerzas policiacas llegan para apagar la manifestación.

Hasta el momento son tres impugnaciones las que se han presentado ante el IEC por el tema de las regidurías plurinominales una por el ex candidato Pedro Magaña, otra por la también ex candidata Griselda Tovar y la última por la militante de Morena Delfina Villa, estas dos últimas encabezaron la manifestación del día de ayer.

Ambas denunciaron las irregularidades en el proceso de designación de la candidatura que le corresponde a su partido, en donde acusaron al IEC de crear regidurías “a modo” otorgando el cargo a una persona que no le corresponde.

Señalaron que no existe transparencia en el proceso para asignar la regiduría, al no coincidir el orden de acuerdo a la votación que obtuvo cada partido o candidato.

Mencionó que la regiduría para Morena corresponde a mujer de acuerdo a la votación, por lo que Griselda Tovar, señaló que si se basan en representación y la candidatura le corresponde a Morena, esta le toca a Delfina Villa y no a Antonio Ballesteros.

Otra de las quejas que manifestaron es la actitud del Presidente del Comité Municipal del IEC, Marco Antonio Galván, quien puso muchas trabas para recibir las impugnaciones y el día de ayer se negó a recibirlos, por lo que incluso señalaron que solicitarán su destitución del cargo que ha ocupado durante muchos años.

La ex candidata mencionó que este proceso se resolverá en los tribunales y esperan que se aclare la situación y se les dé la razón.