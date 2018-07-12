Protestan burócratas abusos del ISSSTE

Trabajadores del Ayuntamiento de Monclova sufren discriminación por parte del personal de la Clínica del ISSSTE, que hacen una notable distinción en relación a los trabajadores del Magisterio, además de que tienen en riesgo sus pensiones al no recibir las cartas de incapacidad permanente, situaciones que el día de ayer se manifestaron al exterior de la Clínica.

Encabezado por el secretario general del Sindicato de Burócratas, Jesús Rivera Quintero, alrededor de 30 trabajadores del Municipio se manifestaron la mañana de ayer de manera pacífica y realizaron una marcha al interior de la Clínica, exigiendo que se les reciba y se les aclare la situación.

Señalan que sufren discriminación en comparación con los maestros.

Los trabajadores manifestaron que han sido víctimas de discriminación por la directora Roxana Pear, el subdirector y otros empleados, que hacen una clara distinción entre ellos y los trabajadores que pertenecen al Magisterio, por lo que exigen que se les dé el mismo trato, ya que todos son derechohabientes.

Además del mal trato que existe, los trabajadores expusieron una serie de irregularidades que se presentan en la Clínica, como la falta de climas, la mala condición de sanitarios, el que se les niegan incapacidades, pero uno de los puntos principales es que se eliminaron las cartas de pensión.

Señalaron que a pesar de que los trabajadores presentan enfermedades que limitan sus funciones, los médicos se niegan a darles una incapacidad, ya que es la orden que se les dio, por lo que los mandan a laborar sin estar en condiciones para hacerlo.

Julio Loera, representante de Previsión Social, mencionó que adicional a esto, desde hace unas semanas el ISSSTE dejó de dar cartas de pensión permanente y nada más brinda un diagnóstico del padecimiento del trabajador, el cual no es válido para el departamento de Pensiones del Municipio.

Son 335 trabajadores que están en el Ayuntamiento y los cuales de una manera u otra han sufrido los problemas dentro de la institución, por lo que exigen que se mejore el trato y el servicio de la Clínica.

Ante la manifestación, los trabajadores fueron recibidos por el subdirector administrativo Adalberto Terrazas, quien en todo momento negó que se de atención preferencial a algunos derechohabientes y señaló que la cuestión de las cartas de pensiones se debe a un error que se cometió durante años y que tuvieron que corregir, ya que el ISSSTE no está capacitado para valorar una incapacidad que no va a cubrir.