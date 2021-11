Protestan en el exterior del Centro de Empoderamiento

FRONTERA., COAH.-Con el grito de justicia ni una más, el colectivo Violentas del Desierto se manifestó en las afueras del Centro de Justicia y Empoderamiento para exigir a las titulares de la dependencia, den celeridad al caso de la señora Elvia Peña, quien hiciera públicas hace algunas semanas las agresiones que vivió en el 2018 a manos de su ex. pareja Eduardo "N", asegurando que las autoridades están "compradas".

Las más de 10 mujeres que acudieron al CJEM llevaban consigo pancartas y fotografías de quien Elvia acusa como su agresor, colocándolas en los muros de la dependencia donde además realizaron pintas con la leyenda "Cárcel para Eduardo, Nos queremos vivas, siempre juntas.

Quienes forman parte del colectivo, acusaron a la titular del centro y a la coordinadora de ministerios públicos de supuestamente haber recibido 40 mil pesos como soborno, acusación que hasta el momento no ha podido ser sustentada por la misma afectada.

"No puede ser que no exista la justicia, cuando interponemos una denuncia nos revictimizan, nos hacen vivir de nuevo todo lo que pasó e incluso nos ponen en riesgo al no detener a los agresores, estamos cansadas de eso, no queremos que Elvia sea una más, queremos cárcel para su agresor y con ello la seguridad de que ella va a estar bien".

El Colectivo señaló también que al estar los locales de Eduardo y Elvia muy cerca, él viola la orden de restricción y continuamente se le acerca para acosarla, lo cual no van a permitir, por eso están dispuestas a llegar hasta las últimas condiciones con tal de hacer justicia, asegurando que si el estado no les resuelve acudirán ante el Presidente de la República con tal de que el culpable reciba su castigo.