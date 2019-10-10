Protestan maestros contra sindicato

Alrededor de 50 maestros de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila marcharon hacia las instalaciones del sindicato al no estar de acuerdo con la convocatoria lanzada para el cambio de la administración estatal, la cual está firmada por la ex dirigente María de la Luz López.

Desde hace meses que los trabajadores sindicalizados se rebelaron en contra de lo que consideraban trampas dentro de la administración estatal, fue en mayo del presente año cuando se instalaron mantas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela de Metalurgia y en preparatoria Ladislao Farías Campos.

“La firma de María de la Luz López no debe estar en la convocatoria y hay un amparo de por medio, por lo que no es válida”, dijo Gerardo Castro.

Luego que la secretaria general del gremio, María de la Luz López Saucedo, logró que se aprobara en un pleno realizado en Parras en el mes de abril, su permanencia en el cargo un año más en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila -pese a que ya terminó su gestión-. Recientemente anunció que renunciaría al cargo.

En punto de las 10:00 de la mañana se reunieron 50 trabajadores en el estacionamiento del teatro de la Ciudad, pertenecientes a las diversas escuelas y facultades de la UA de C, portaban mantas que decían: “Nos pronunciamos por el respeto al estatuto del STUAC para que se convoque a elecciones del comité ejecutivo estatal, respeto a los derechos de la base trabajadora”.

El delegado de la Facultad de Contaduría y Administración, Gerardo Castro, comentó que están en contra de la convocatoria que se lanzó para el cambio de la administración ya que aparece aún la firma de la ex secretaria María de la Luz y solicita el itinerario de las planillas que van a participar cuando en otros eventos no fueron solicitados.

Señaló, hay un amparo de por medio por lo que la convocatoria no tiene validez jurídica, el sindicato debe seguir reglas de operación y no lo ha hecho.

Los trabajadores llegaron a las instalaciones del sindicato y mostraron que este lleva cerrado por meses, con esto quieren demostrar que no están de acuerdo y piden que se retira la firma de la ex secretaria.

Las oficinas sindicales han permanecido cerradas desde el mes de mayo.