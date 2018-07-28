Protestarán en la PFP decomiso de ‘chuecos’

Los propietarios de vehículos de procedencia extranjera que han sido decomisados por la Policía Federal, se manifestarán el próximo lunes para exigir un alto al retiro de unidades, lo que atenta contra su patrimonio.

Luis Ángel Cisneros Padilla, quien fue detenido por la Policía Federal a la salida de Monclova al conducir un vehículo “chocolate”, dio a conocer que están organizando una manifestación para este lunes para exigirle un alto a la corporación a estas acciones.

Señaló que hasta el momento van dos personas que han sufrido el decomiso de sus unidades de manera arbitraria.

Indicó que la manifestación será el lunes afuera de las instalaciones de la Policía Federal de Caminos ubicada en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, por lo que se hace la invitación a los propietarios de vehículos americanos a sumarse a este movimiento para pedirles un alto a estas acciones.

Luis Ángel Cisneros Padilla, quien fue detenido por la Policía Federal a la salida de Monclova al conducir un vehículo “chocolate”, dio a conocer que están organizando una manifestación.

Dijo que en su caso se cometieron una gran cantidad de irregularidades, pues el oficial César Vázquez lo detuvo en el kilómetro 17 de la carretera 57 por no traer placas, asegurando el vehículo y deteniéndolo.

Aseguró que lo puso a disposición de la Procuraduría General de la Republica (PGR) donde le pidieron 15 mil pesos para dejarlo en libertad, cuando solo tenía que cumplir con un arresto de 24 horas.

Indicó que la abogada de la organización a la que estaba afiliada hizo la transacción, pero no le dieron ningún recibo y ahora todos se lavan las manos diciendo que ese dinero se entregó, mientras que el Ministerio Público niega haberlo recibido.

“Al final de cuentas ellos hicieron sus cosas y mi auto lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado donde me están pidiendo algunos documentos, lo único que quiero es recuperarlo y mi dinero”, recalcó el afectado.

Así mismo, Cisneros Padilla comentó que interpuso una denuncia contra la abogada, así como el Ministerio Público y el Policía Federal, incluso en los próximos días podría darse un careo para determinar lo sucedido.