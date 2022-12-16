Provocan celulares disociación en niños

Monclova., Coah.- Las nuevas tecnologías y el exceso de dispositivos electrónicos que utilizan día a día niños y jóvenes menores de 18 años provocan que cada vez más la convivencia y coacción personal se pierda, esto se vio demostrado durante los festejos de posadas escolares de este año, en donde una menor cantidad de niños participaron.

La psicóloga Edna Rodríguez Daniel dijo que cada vez es más frecuente ver que tanto niños como adolecentes se rehúsan a participar en actividades recreativas o festividades personales porque simplemente lo creen aburrido, esto porque consideran que sus dispositivos electrónicos son más divertidos que la convivencia personal.

Mencionó que es importante que padres de familia y maestros incluyan en actividades de recreación a la totalidad de los niños y adolescentes para que presten su atención en ensayos, prácticas y festejos propios de la temporada, sacándolos así de lo rutinario que puede un dispositivo móvil.

“Es muy importante sacar a los niños y jóvenes de las cuatro paredes en que los encierran los dispositivos móviles, deben integrarse a actividades reales y no solo permitir que tengan amigos “virtuales” pues si bien estos existen, no se tiene una convivencia personal con ellos como la que se tenía en antaño donde los adolescentes salían a practicar los cantos, pastorelas o actividades propias de la temporada o simplemente participaban en las festividades como son las posadas en donde bailaban y convivían con sus demás compañeros”.