Provocó eclipse agotamiento

FRONTERA COAH.- El reconocido psicoterapeuta Alejandro Martínez, habló sobre los efectos psicológicos que dejó el eclipse solar total, este fenómeno extraordinario que permitió gran sorpresa, generando una emoción intensa y única que provocó un agotamiento físico temporal.

"Una de las emociones que nos conectan hacía nosotros mismos y con los demás, es propiamente el asombro, toda esa emoción que se tiene hace tener esperanza a través de esa conexión profunda, generar nuevas expectativas y la capacidad de asombrarse nos moviliza y nos permite vivir la vida poéticamente hablando, es una metáfora, nos permite sublimar la vida a través del asombro", comentó.

En el caso de los cuatro suicidios registrados en la Región Sureste del Estado de Coahuila, dijo que propiamente las personas con un grado de melancolía o depresión, que precisamente están ausentes del asombro, en la vida ya no les sorprende nada.

Toda la movilización que tuvo el Eclipse más allá de energías científicas o sugestivas, lo que genera es esa respuesta emocional, permite conectarse con la vida pero en perdonas depresivas no, porque ya no existe un deseo ante la vida y la movilización humana recae para no conectarse y desde el afecto psicológico los suicidas no tienen conexión emocional.

La única manera fue que ante toda la energía acumulada por la sorpresa de las personas a ellos no les interesó y decidieron ya no continuar con la vida, morir fue una opción equivocada.

En el caso de los efectos positivos es que las personas generan la capacidad de la empatía a través del asombro, fue una emoción que difícilmente se verbaliza, como ya no están acostumbrados al asombro, el Eclipse generó un encadenamiento del lenguaje, que todos pueden compartir la emoción y en la actualidad se carece de las emociones y no se puede ni hablar ni se da lenguaje ni lugar a una emoción.

Mencionó que todas las palabras que se generaron desencadenaron un lenguaje de la expresión de esa emoción, miles de personas se contagiaron, se emocionaron y conectó esa emoción con los demás, eso permite conectarse a través del lenguaje con los demás.

Respecto a la gente que señala que se agotaron física y mentalmente y que incluso durante la noche tuvieron complicaciones para conciliar el sueño, señaló que sin duda es un efecto psicológico, el especialista explicó que hubo esa emoción compleja que desgastó energía psíquica, tanto en la impresión que se tuvo y se percibió como en la transmisión de ese estímulo del efecto agotó.

"Para poderlo tramitar, comprender, hablarle e incluso él silencio que generó a personas que se paralizaron al verlo, ocasionó psíquicamente el desgaste y como está conectado los psíquico con lo físico, los síntomas físicos son los primeros que relucen, el cansancio en el cuerpo es porque tramitamos el fenómeno a través del psiquismo cómo pudimos pero como es una emoción intensa nos atraviesa y nos agota", explicó.

El psicoanalista menciona que después todo regresa a la normalidad pero la experiencia se queda, lo importante y el efecto positivo es que ese asombro generó conectarse con uno mismo y con los demás.