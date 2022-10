Provocó pandemia conflicto emocional

La falta de socialización, de afecto, el permanecer encerrados en casa de manera involuntaria por prácticamente dos años y medio, ocasionó un conflicto emocional que se ve reflejado en el alza de suicidios registrados en los últimos dos años.

También lee: Unas "fichitas" los asaltantes carreteros

Lourdes Delgado Silva, Doctora Internacional en Psicoterapia Humanista, indicó que a partir de la pandemia se incrementó en un 15 por ciento el número de suicidios, que se presenta con mayor incidencia en niños y jóvenes de los 8 a los 26 años.

Esta es una situación que se está viviendo en la actualidad con el incremento de los casos, por lo que las autoridades han implementado una serie de acciones para disminuir la incidencia y atender los problemas que conllevan a esta decisión.

Pero a que se debe esta tendencia, la especialista señaló que debido a la situación que se dio a nivel mundial por la pandemia, la población quedó recluida en casa de manera involuntaria y limitando el contacto con el resto de la población.

El no relacionarse, el no hablar, el no abrazar, no tocar, no acariciar, el no platicar, reírse, es un tema que afecta en el estado emocional de las personas, sobre todo en los más pequeños que están en la etapa de socialización.

Mencionó que el compartir el recreo, el juego, las actividades escolares, liberan 4 sustancias principales en el cerebro que regulan el estado emocional de las personas que son serotonina, oxitocina, endorfina y dopamina.

"A final de cuentas el niño, el adolescente, la intensión de ir a la escuela no es aprender, ellos van a jugar, a ver a sus amigos, al niño, a la niña que les gusta, a la maestra que lo quiere, para compartir y si dentro de eso uno de los beneficios es aprender, pues que bueno, pero todo eso no se dio".

Señaló que además los padres que fueron enviados a Home Office se centraron en su trabajo, por lo que faltó esa convivencia, esa socialización a los menores, que es uno de los factores que han llevado a este problema.

Muchos aún se enfrentan a esta situación, por lo que dijo que se debe apoyar a los menores a socializar, con primos, como amigos, a desarrollar nuevas actividades, nuevas experiencias a ejercitarse, abrazarlos, besarlos.

Indicó que en ocasiones los padres de familia no prestan atención a los problemas sicológicos o emocionales, a pesar de que el menor manifieste que se siente triste, que se siente solo, y no se pide el apoyo de un profesional, sin embargo es necesario dar apoyo desde que se registre un cambio de conducta en el menor.