Próximo veredicto en denuncia de Alcocer

El alcalde Mario Dávila Delgado señaló que está terminando una investigación junto al departamento Jurídico de la Administración respecto a la denuncia por acoso sexual en contra de Raúl Alcocer, director de Seguridad Pública Municipal.

"Estoy terminando una investigación la cual estoy haciendo de forma particular, apoyado con el departamento Jurídico de la administración, es muy probable que esta investigación termine a finales del mes, fue la meta que nos propusimos", fue la respuesta del edil tras ser cuestionado por regidores en la sesión de cabildo.

Señaló que se han registrado situaciones anteriores de acusaciones y que posteriormente fueron retiradas, ahora se vuelve a tocar el tema de otra denuncia que está en camino, por lo que el alcalde está tratando de obtener información veraz.

Una vez que se concluya la investigación es que se tomará una decisión y se hará saber al cabildo en la siguiente sesión que se realice.

"La primer semana de noviembre estaremos concluyendo, daremos a conocer la resolución en particular, además de la resolución que tenga que hacer el juez correspondiente"

No hay pruebas contra inspectores

Así mismo, el alcalde explicó que el Ayuntamiento está sujeto a una ley que no pueden quebrantar ya que ésta no permite a los choferes de InDriver trabajar en el municipio, al no estar regularizados y negarse a estarlo o llegar a un arreglo.

Esto tras la manifestación de los mismos choferes, quienes señalaron querer la baja de un inspector de Transporte y Vialidad por pedirles "moches", a los que el alcalde mencionó que no tiene ninguna prueba al respecto y no le han dado nombres de los trabajadores que hayan incurrido en ello, señalando que "una acusación sin pruebas no tiene validez".

"Es en el Congreso del Estado que se puede modificar esta ley, a través de los diputados es donde se pudiera solicitar el ajuste, por otro lado los taxistas que si cumplen con la ley y pagan sus impuestos, también exigen que los choferes lo cumplan".