"Pudo más la cerrazón que la razón" En presupuesto: Rodrigo Fuentes Ávila

Tras días de intensa discusión, la madrugada de este domingo la mayoría de Morena se impuso para obedecer la orden presidencia y aprobar, ´sin moverle una coma´, el presupuesto de egresos para el 2022, el cual da la espalda a la salud, a la seguridad, a la inversión o al campo coahuilense, advirtió el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.

"Pudo más la cerrazón, pudo más que la razón", dijo el también diputado federal al referirse a la aprobación al vapor del presupuesto.

Luego de cuatro intensas jornadas de debate, cada una de más de 15 horas, donde Morena no sólo no escuchó, si no, que incluso rechazó las propuestas de sus propios diputados para ajustar el dictamen.

Cabe señalar el ejemplo de la Comisión de Turismo que encabeza el coahuilense Jericó Abramo Masso, que aprobó destinar 500 millones de pesos para Pueblos Mágicos, propuesta que fue votada por unanimidad, incluidos los legisladores de Morena y sus aliados.

La discusión concluyó la madrugada de este domingo, casi a las tres de la mañana y fue de 214 del PRI y sus aliados contra 273 votos a favor de Morena, quedando aprobado el presupuesto para el 2022 por siete billones 88 millones de pesos.

"De esos recursos, el 82.5 por ciento es gasto comprometido, es decir, que no se puede mover, sin embargo, el 17.5 por ciento restante, equivalente a 1.23 billones de pesos, podía reorientarse", señaló Fuentes Ávila, "en una propuesta realista y viable, de esos 1.23 billones de pesos, sólo propusimos redirigir 380 mil millones de pesos.

"Por ponerles un ejemplo, el PRI proponía destinar 10 mil millones de pesos más, para atender los problemas de seguridad pública en estados y en municipios; para el campo, buscábamos también el restablecimiento y el incremento de recursos a los programas de concurrencia con las entidades federativas, el fomento de la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el aseguramiento del campo entre muchos otros".

El Diputado Federal añadió que la reactivación económica estaba marcada como una prioridad y para ello, las y los diputados del PRI plantearon disponer de casi 48 mil millones de pesos para la generación de empleos formales y apoyo a las y los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas.

"Mire usted, durante horas y horas de debate, con argumentos técnicos y un análisis sólido de las finanzas públicas, intentamos explicarle a la mayoría de Morena porqué era importante reasignar los recursos del presupuesto federal para que llegara a las verdaderas prioridades que hoy tiene Coahuila.

"Es decir, al campo, a seguir fortaleciendo la seguridad, a los pueblos mágicos, a las comunidades de muy alta y alta marginación que aún existen, a los servicios salud, hospitales y a la compra de medicamentos, para que tu familiar, ese que lamentablemente padece de alguna enfermedad, tenga sus medicinas y no nada más un discurso del Presidente de la República y su diputados, para eso queríamos reorientar, 2.6% del presupuesto total", finalizó.