Queda la CTM fuera de Teksid

El Sindicato Minero fue reconocido como titular del Contrato Colectivo de los trabajadores de Teksid de Hierro, por lo que a partir del pasado jueves entraron a la empresa para iniciar la relación con la empresa, dejando fuera a la CTM Frontera, con quien mantuvo una lucha legal durante muchos años.

Después de que el Gobierno de Estados Unidos solicitó a México que se revisará el caso de Teksid Hierro ante una supuesta violación a los derechos de los trabajadores, que atentaba en contra del T-MEC, se reconoció la titularidad del sindicato encabezado por el Senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

Desde el pasado lunes representantes de la empresa acudieron a la ciudad de México para reunirse con el Sindicato Minero, en donde se tomaron una serie de acuerdos, para iniciar con la relación laboral.

El pasado jueves ingresaron los representantes de la Sección 327 del Sindicato Minero a la empresa y llevaron a cabo una serie de asambleas para dar a conocer a los trabajadores el cambio de sindicato.

Imelda Jiménez, Delegada Especial, señaló que con esto el Sindicato Minero se convierte en el titular del Contrato Colectivo y deja fuera a la CTM Frontera.

"El Sindicato Minero toma el control y empieza a trabajar con la gente, Galindo ya no tiene nada que los respalde jurídicamente con la empresa y de hecho desde el miércoles, él ya no entró a Teksid, porque ese fue uno de los puntos que tratamos en México que ya no podía estar ahí con nosotros".

El Secretario General de la Sección 327 Alejandro García Galarza, tomará la batuta de los trabajadores, junto con el Delegado Esaú Herrera, ante este cambio.

Garantizó que el Contrato Colectivo de Trabajo que se tenía con la CTM Frontera, no se verá afectado, al contrario, indicó que trabajarán para obtener mayores beneficios para la base obrera.

Así mismo, dijo que la próxima semana se revisará el tema de los trabajadores que fueron dados de baja de la empresa por participar en el movimiento de lucha sindical, donde son 37 los obreros que esperan su reinstalación.