"Queremos encontrar a Héctor"

"La esperanza de nosotros sigue, seguimos buscándolo como al principio, Héctor sigue con vida hasta no encontrarlo", señaló Brenda Rangel, hermana de Héctor Rangel Ortiz el joven que están buscando en el Kilómetro 25 de la carretera 57.

"Les suplico con todo el corazón, con todo mí ser, a nombre de mi familia que nos digan ¿dónde está Héctor?, si ya no está vivo queremos llevarlo a casa y darle cristiana sepulta, no vinimos buscando culpables, no queremos meter a nadie en problemas, no nos interesa saber sí se confundieron, ya nada nos va a regresar a Héctor", señaló llorando.

Actualmente está en la ciudad de Monclova, están durmiendo en el lugar, a veces en viviendas de familias solidarias que los han ayudado durante todo este tiempo en el caso de Héctor.

Explicó que desde el 10 de noviembre del 2009 empezó la pesadilla, saben que policías municipales son los responsables de la desaparición forzada, desde entonces la búsqueda por él no ha parado.

Hector era un joven de 28 años de edad, estudiante, comerciante, empresario, emprendedor, un joven con muchos sueños, con muchas amistades, le encantaba jugar Futbol y lo que más amaba era a su familia.

Llegó a Monclova para ver a algunas personas que tenían una deuda con sus padres, por el negocio al que se dedicaban, la venta de ropa, solo recogerían el dinero, pero policías municipales lo interceptaron, eso dijo en la última llamada telefónica que tuvieron con él, después de ahí el joven desapareció.

Brenda Rangel mencionó que es la primera vez que buscan a Héctor de esta manera, pero quieren respuestas para la madre del joven que falleció hace 6 meses 2 días, mencionó que la tristeza, la desesperación e incertidumbre de no saber y conocer el paradero de su hijo la arrebató la vida.

La madre sufrió de covid, pero salió libre de la enfermedad, después le dio una embolia, luego un infarto, pero a pesar de esos padecimiento siempre se recuperó, sus últimos momentos lo único que hizo fue decir el nombre de Héctor y falleció.

"Ella murió y en su pensamiento estuvo el nombre de su hijo, lo triste para nosotros es que mi madre partió de este mundo sin conocer el paradero de su hijo, sin tener certeza de sí estaba vivo, muerto o dónde estaba, la voz de mi madre no está, pero está la de mis hermanos, mi padre, los sobrinos, somos la voz de mi madre exigiendo justicia y pidiendo por su hijo", señaló.

Suplicó a las personas involucradas en el asunto y a quienes sepan dónde está su hermano, que tengan piedad.

"Lo que nos va a regresar a Héctor es llevarlo a casa y regresar un poco de la paz que nos arrebataron durante estos 12 años. Las personas que lo hicieron o que saben dónde está, sí está vivo, que se tienten el corazón y nos den la paz que necesitamos", señaló.

Dijo que ella es paciente oncológico, le dio cáncer de mama, menciona que necesita ser sanada, ser curada y dejar de estar pensando con tanto miedo, horror y terror de lo que pudo pasarle a su hermano.

Hizo un llamado a madres de familia sí sus hijos estuvieron involucrados en el caso, les suplicó que digan, aunque sea de manera anónima.

"Yo no vengo a buscar culpables, solo queremos regresar a mi hermano a casa", señaló.

Su padre también está enfermo, también necesita ser sanado, si llegara a partir por lo menos que sepa dónde está su hijo, después de la desaparición 3 infartos, dos derrames cerebrales, operación en el cerebro y en el corazón.

Llorando pidió a la gente que puedan escuchar y sentir la angustia, el dolor, la incertidumbre que desde hace 12 años no ha cesado, para ellos es como si hubiera sido ayer y el tiempo se hubiera detenido.

"Seguimos igual destrozados angustiados, con mucha esperanza, tristeza, impotencia y con el amor por encontrar a nuestro hermano, Héctor sigue vivo para nosotros hasta no encontrarlo", indicó.