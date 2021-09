Quiere Olivia a sus tres sobrinos

Olivia Coss es la mujer que tras "raptar" a su sobrino, puso en evidencia la omisión de cuidados que sufrían Irving y sus hermanitos, a raíz de esto fueron llevados a la Casa Hogar, ayer acudió a la Pronnif y pudo verlos a través de una video llamada, la mujer buscará quedarse con la custodia de los tres pequeños, quiere darles estudio y una vida de calidad.

"Llore y llore el más grande, él lloró bastante", señala Olivia Coss al tiempo que no pudo sostener el llanto y su voz se quebró, mencionó que hay días en que a ella se le quita el apetito, solo de pensar en Jesús y sus hermanitos, pero luego piensa que tiene que estar bien, para poder cuidarlos.

"Me pedía que los sacara de ahí, me decía que me quería mucho y que querían venirse con nosotros, yo los quiero mucho, soy su mami doble, soy su tía, pero como si fueran mis hijos, yo trataba de explicarles que iré por ellos, que se porten bien, que les mandaba juguitos", comentó la tía.

Jesús, Babi y el pequeño Irving se encuentran en la Casa Hogar, luego de que el más pequeñito Irving de 3 añitos fuera reportado como desaparecido, su tía lo tenía y cuando lo entregó pidió a la Pronnif que investigara el caso, ya que los tres tenían omisión de cuidados por parte de sus padres.

Olivia Coss lloró mucho cuando los niños fueron llevados a la Casa Hogar, pero ayer pudo verlos, quiere a los tres niños, ya no quiero que estén ahí adentro, cada miércoles irá a hablar con ellos por video llamada.

En esta ocasión, les mandó jugos, plátanos, galletas, dulces, pero ya que salgan les quiere dar estudio, así como una vida de calidad, pues a Olivia Coss la apoya mucho su esposo René Cruz Lucero.

"Se me parte el alma, la Pronnif buscará la manera de dármelos, eso me dijeron, se tarda el proceso, pero me dijeron que se tratará de hacerlo rápido", comentó.

Gloria Coos, mamá de los menores, hasta este momento cree que lo que ha pasado es una broma, no quiere reconocer que los niños los puede perder y que incluso se pudieran dar en adopción a otras personas.

La mamá de Gloria vino de Acuña y se comprometió a apoyar a Olivia Coss cada semana enviándole algo de dinero para los alimentos de los pequeños, pero el matrimonio quiere quedarse con la tutela y cuentan con las condiciones para hacerse cargo.

"Yo tengo una tienda, mi esposo trabaja en la planta, sí podemos hacernos cargo de los tres, los quiero a los tres", comentó Olivia Coss.