Quiere Sergio un carrito de regalo

A pesar de que nació con Parálisis Cerebral Infantil y toda su vida ha padecido de la falta de movimiento motriz, Sergio, de 26 años es un joven feliz y amado por su familia, esta navidad, él desea un carrito de regalo.

“Sergio el bailador” le dicen en el DIF Monclova, a donde acude en compañía de su madre cada martes para participar en las reuniones que se organizan para ellos.

Ayer Sergio fue uno de los beneficiados con una silla especial para pacientes con PCI –parálisis cerebral infantil- así que de hoy en adelante le será más fácil su descanso y desarrollo.

Sergio dice que le gusta cantar, él es cantante y las canciones preferidas son “Hermoso cariño” y “Sergio el bailador”, siempre deleita a quienes acuden a los cursos del DIF con sus melodías.

Su madre, Verónica Valdez dijo que su niño Sergio Abraham de los Santos Valdez nació hace 26 años pero su alumbramiento fue a los 6 meses de gestación.

Por ello, tiene este padecimiento “si volviera a nacer igual, con muchísimo gusto y agradecimiento a Dios recibiría de nuevo a mi niño, Sergio es la luz de nuestro hogar”.

Verónica menciona que su esposo es pensionado, pues a raíz de un accidente ya no pudo trabajar, así que en su hogar viven solo de la pensión y aunque la situación económica es difícil, tratan de sobre llevar el día a día.

Sergio tiene una hermana de 15 años y su “mami y papi”, así los menciona al referirse a sus padres, tiene tanto entusiasmo por la vida, que invita a la gente que lo trata a visitarlo en su hogar.

Esta navidad en la familia de Sergio, ya tienen todo planeado para cenar asado de puerco, Sergio ya tiene su piñata y le compraron sus dulces, así que esperan la navidad para disfrutarla.

Si hay personas que deseen ayudar a Sergio pueden comunicarse con la Señora Verónica al celular 8661355299, ellos viven en la Colonia Pedregal de San Ángel.