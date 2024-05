Quita IMSS camilla a rescatistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó esperando por tres horas a un adolescente que había sido atropellado así como a paramédicos del Grupo GRUM al no haber suficientes camillas disponibles, una rescatista tuvo que esperar junto al paciente hasta que lo pasaran a examinar.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche, un adolescente de 15 años de edad fue atropellado sobre la avenida Las Torres, de inmediato se pidió el auxilio a paramédicos, llegando el grupo GRUM al lugar, quienes revisaron sus condiciones de salud y decidieron trasladarlo a la Clínica 7 del Seguro Social.

Al llegar al nosocomio y bajar la camilla para que atendieran al adolescente, el personal del IMSS les dijo que no podían ingresarlo ya que no contaban con camillas disponibles para acomodarlo, tampoco le ofrecieron un banco o silla como generalmente hacen con otros pacientes cuando no hay lugar.

Por tal motivo, una paramédico tuvo que esperar junto al muchacho y su mamá hasta que pudieran pasarlo para verificar su estado de salud, esto mientras la unidad del GRUM acudió a otra emergencia para brindar el servicio pero sin poder llevarse su camilla.

Esto resalta la falta de infraestructura hospitalaria de la Clínica 7 del Seguro Social y la falta de humanidad hacia los derechohabientes como a los cuerpos de rescate de la localidad.